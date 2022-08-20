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Генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск

Генштаб ВСУ признал в сводке, что украинские войска отступают и не ведут контрнаступления

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут контрнаступательных действий ни на одном из направлений. Об этом в субботу, 20 августа, пишет «Военное обозрение», анализируя новую сводку украинского Генштаба.

По сведениям издания, в нескольких местах украинская армия отступает под натиском российских военных и подразделений Народной милиции. При этом ВС России ведут активное наступление под Харьковом и уже приблизились к селу Борщевая, которое находится в 15 километрах от Харьковской окружной автодороги. Также Генштаб ВСУ признает, что российские военные подошли к городу Барвенково — укрепрайону, блокирующему наступление на Славянск.

Кроме того, наша армия приблизилась к населенному пункту Курукулька. Если ВС России удастся его занять, это поможет продвинуться сразу по двум направлениям, в том числе, в сторону Краматорска и Славянска.

Ранее американская газета The Washington Post указала, что в ожидании поставок западного оружия успехи ВСУ застопорились. Журналисты указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев, отметив, что украинская армия попала в тупик.

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Елизавета Новикова
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