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В Татарстане решили вернуть масочный режим

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана носить маски в общественных местах
СюжетМасочный режим:

Фото: Shutterstock

Жителям Татарстана следует носить маски в общественных местах и транспорте. С соответствующими рекомендациями выступила на брифинге в кабинете министров Татарстана руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина, сообщается на сайте правительства региона.

По ее словам, меры профилактики нужно усилить из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться», — объяснила она.

Отмечается, что в республике количестве заразившихся выросло вдвое, до 78 случаев, побив рекорд июля по заболеваемости. Патяшина добавила, что медицинские учреждение справляются с количеством заболевших, потребности в добавочных койках нет.

Ранее сообщалось, что в России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Анастасия Заикина
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