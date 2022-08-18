В России появятся тест-системы для анализа всех вирусов

«Известия»: ФМБА разрабатывает линейку тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов

В России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), пишут «Известия».

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавирусной инфекции. По ее словам, разработка линейки тест-систем поможет врачам в постановке диагноза пациентам, что позволит быстро назначить эффективные препараты и вылечить человека.

Врач общей практики Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева отметила, что на сегодняшний день науке известно несколько сотен тысяч вирусов. По ее словам, большинство таких заболеваний начинается с общего недомогания, повышения температуры тела, сыпи, а также боли в горле и других неспецифичных симптомов. «Довольно часто картина вирусной инфекции смазана, и врачу сложно ориентироваться, с какой именно инфекцией он имеет дело», — сказала специалист.

Кобозева уточнила, что особенно важно диагностировать на ранних этапах высококонтагиозные заболевания, вызывающие настороженность эпидемиологов. К ним относятся оспа обезьян, коронавирус, а также полиомиелит.

Эксперты подчеркнули, что в настоящее время в мире существует мало тест-систем, которые направлены на определение вирусов. В связи с этим разработка российских ученых может стать действительно уникальной, пишет издание.

Ранее китайские и сингапурские медики объявили об обнаружении 35 заболевших новым опасным типом генипавируса. Вспышка заболевания, получившая название вирус Ланъе, была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань. У больных чаще всего наблюдались кашель, повышенная температура, утомляемость, ломота в мышцах, тошнота и головная боль.