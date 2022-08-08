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В Китае зафиксировали вспышку нового опасного вируса

«Пэнпай»: в Китае зафиксировали более 30 зараженных новым типом генипавируса

Фото: Shutterstock

Китайские и сингапурские медики объявили об обнаружении 35 заболевших новым опасным типом генипавируса. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай».

Вспышка заболевания, получившая название вирус Ланъе, была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань. У больных чаще всего наблюдались кашель, повышенная температура, утомляемость, ломота в мышцах, тошнота и головная боль. Установить связь между пациентами ученым пока не удалось, кроме того, у их родственников никаких признаков генипавируса замечено не было.

Генетический набор патогена состоит из 18 402 нуклеотидов. Вирусологи отметили сходство этого вида с другими известными науке генипавирусами, наибольшее количество совпадений было с вирусом Моцзян. В дикой природе вирус Ланъе чаще всего выявляется у землеройковых — в 27 процентах случаев. Также антитела были найдены у собак и коз.

В июле 2022 года международная группа специалистов доказала, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 началось на китайском рынке в городе Ухань.

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Елена Апазиди
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