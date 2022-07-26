Раскрыт эпицентр возникновения пандемии коронавируса

Science: эпицентром вспышки коронавируса SARS-CoV-2 стал Уханьский рынок

Журнал Science опубликовал работу международной группы ученых под руководством Исследовательского института Скриппса, согласно которой эпицентром возникновения коронавируса SARS-CoV-2 стал китайский рынок в городе Ухань. В другой работе в том же журнале исследователи продемонстрировали, что вирус распространился среди людей в результате двух независимых зоонозных передач от животного к человеку.

Ученые проанализировали геномное разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в самом начале пандемии COVID-19 и обнаружили, что до февраля 2020 года, вероятно, существовали только две отдельные вирусные линии A и B. Они появились в результате как минимум двух отдельных событий межвидовой передачи человеку. Первая зоонозная передача произошла в промежутке времени от 23 октября до 8 декабря 2019 года и была связана с вирусами линии В. Передача вирусов линии А, вероятно, произошла в течение нескольких недель после первого события.

Тщательный пространственный анализ продемонстрировал, что большинство из 155 случаев заражения за декабрь 2019 года были зафиксированы вблизи и вокруг Уханьского рынка и географически связаны с ним как с эпицентром вспышки. Центральная точка области, в которой раскрыли 11 случаев заражения вирусами линии B, располагалась всего в 1,95 километра от рынка. Вирусы линии А были выявлены у двух пациентов, которые никогда не посещали рынок, не работали там и не контактировали с теми, кто его посещал, однако, как оказалось, они проживали также в значительной близости от рынка.

Как минимум до ноября 2019 года в юго-западной части рынка продавались млекопитающие, которые могли быть промежуточными хозяевами SARS-CoV-2: обыкновенные лисицы (Vulpes vulpes), свиные барсуки (Arctonyx albogularis) и обыкновенные енотовидные собаки (Nyctereutes procyonoides). Образцы, взятые из клеток, тележек и морозильных камер, содержали генетический материал вируса, что подтверждает наличие зараженных животных в предполагаемом эпицентре вспышки в самом начале пандемии. Животные поставлялись из провинции Хубэй, где находится обширная система пещер, служащих местом обитания для летучих мышей — естественного резервуара коронавирусов.

Авторы отмечают, что успешное распространение вирусов линии А и В после независимых зоонозных событий указывает на то, что для запуска пандемии вирусу SARS-CoV-2 не требовалась эволюционная адаптация к организму человека. Также крайне маловероятно, что SARS-CoV-2 широко циркулировал среди людей до ноября 2019 года. Патоген, вероятно, несколько раз попадал в организм человека в результате постоянного контакта с зараженными животными.