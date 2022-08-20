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Россиянин перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями и обратился в полицию

Житель Москвы обратился в полицию, перепутав укусы пчел с пулевыми ранениями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Житель Москвы перепутал укусы пчел с пулевыми ранениями из пневматического ружья, из-за чего обратился в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

43-летний москвич, который проживает в Люблино, почувствовал резкую боль и подумал, что его обстреляли недалеко стоящие дети с пневматического ружья.

Мужчина посчитал, что дети нанесли вред его здоровью и обратился в полицию. Оказалось, что потерпевшего в ногу и живот покусали пчелы.

Ранее в Вельском районе Архангельской области пять человек пострадали в ДТП из-за того, что в салон автомобиля влетел шмель и напугал россиянок.

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Никита Абрамов
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