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Пять россиянок пострадали в ДТП из-за шмеля

В Архангельской области пять человек пострадали в ДТП из-за залетевшего в машину шмеля

Фото: Rachel LaBuda / Unsplash

В Архангельской области пять человек пострадали в ДТП, которое спровоцировал шмель. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Инцидент произошел 21 июня в Вельском районе. По данным ведомства, пять россиянок возвращались с дачных участков, когда шмель залетел в салон автомобиля. Испугавшись, женщины пытались выгнать насекомое. В результате 73-летняя водитель отвлеклась от дороги и потеряла управление, что привело к аварии.

Все пострадавшие — пенсионерки. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили в МВД. По факту аварии проводится проверка, которая установит все обстоятельства происшествия.

Ранее под Екатеринбургом 62-летняя пенсионерка попала в ДТП, после чего заживо сгорела в автомобиле. По данным ГИБДД, водитель потерял контроль над машиной, которая после этого врезалась в дорожный барьер, перевернулась и загорелась.

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Константин Лысяков
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