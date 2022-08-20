Пушков прокомментировал заявление Канады относительно помощи Европе

Сенатор Пушков назвал Европу брошенной из-за отказа Канады помочь ей с поставками газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно отсутствия возможности с их стороны оказать существенную помощь Европе с поставками газа. Он поделился своим мнением в Telegram-канале.

Политик назвал Европу «брошенной на произвол судьбы» своими же союзниками. «Страна "большой семерки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира», — сыронизировал Пушков.

«В свое время США протащили слабоватую по всем параметрам Канаду в G7 с заднего входа, а европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно», — добавил он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна не сможет помочь Европе с поставками газа в ближайшее время. «Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем этой зимой», — заявил Трюдо.