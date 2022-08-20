В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками газа

Премьер Канады Трюдо: в ближайшее время помочь Европе с поставками газа не удастся

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у страны нет возможности оказать значительную помощь Европе с поставками газа в ближайшее время. Его слова цитирует ТАСС.

«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем этой зимой», — сообщил Трюдо. Он отметил, что правительство страны уже предприняло возможные меры по наращиванию добычи и поставок нефти и газа, однако подчеркнул, что это не способно заменить те внушительные объемы поставок российских энергоносителей, от которых на данный момент зависит Европа.

Канадский премьер добавил, что это вопрос будет обсуждаться во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Канаду 21 августа.

В конце июня этого года в Германии изъявили желание импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Канады в качестве замены российскому. Как отмечалось, страны обсуждали варианты строительства терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта в Европу.

Ранее аналитик Михаил Беляев перечислил страны, которые меньше всего зависят от поставок газа из России. Ими, по мнению эксперта, оказались Голландия, Великобритания, Франция, Норвегия, Польша, Италия и Испания.