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Названы наименее зависимые от российского газа страны Европы

Аналитик Беляев назвал Великобританию, Францию и юг Европы не зависящими от газа из РФ

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock

Голландия, Великобритания, Франция, Норвегия, Польша, а также такие страны юга Европы как Италия и Испания практически не зависят от поставок газа из России. Вместе с тем, большинство стран Центральной Европы устроено так, что зависимость от энергоносителей из России является критичной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик Михаил Беляев.

Запасов газа в Германии хватит на 2,5 месяца, если Россия полностью остановит поставки, сказал Bloomberg президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, просчитывая возможность прожить без российского топлива. Он добавил, что хранилища заполнены на 77 процентов, этого показателя страна смогла достичь на две недели раньше запланированного срока.

«От поставок российского газа зависят практически все европейские страны, где развита промышленность, — сказал Беляев. — В Европе газ распределяется в трех равных пропорциях: треть идет на потребление физическими лицами, то есть, большей частью, на отопление, треть — на нужды промышленности, электроэнергию, и еще треть — на ту часть промышленность, где газ используется в качестве сырья. Это химическая промышленность, производство пластика, удобрений».

Но есть и исключения, для которых потребность в российском газе минимальна или отсутствует. Это, по словам аналитика, Голландия, Великобритания, Норвегия, Франция, Италия, Испания и Польша.

«У Голландии и Норвегии есть свой газ, у Великобритании — нефть, во Франции очень хорошо развита атомная энергетика, у Польши — угледобыча. Испания и Италия являются более южными странами, там меньше расходуется на отопление, к тому же, не так развита химическая промышленность, потребляющая газ как сырье. Все остальные страны, а их около 30, находятся в большой зависимости от российского газа и нефти», — считает Беляев.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России. «Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.

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Наталия Белова
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