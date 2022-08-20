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ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по территории ЗАЭС и пригороду Энергодара

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и пригороду Энергодара. Об этом со ссылкой на власти города сообщает РИА Новости.

В пресс-службе администрации Энергодара указали, что при нанесении ударов военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь при этом велся с противоположной стороны Днепра.

«Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции», — указал собеседник агентства, добавив, что после удара по ЗАЭС бойцы ВСУ открыли огонь по пригороду Энергодара.

Ранее в Великобритании назвали условие прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт. По словам председателя Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиаса Эллвуда, это возможно в том случае, если Россия ударит по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого сообщалось, что сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы станции.

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Варвара Кошечкина
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