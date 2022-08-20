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Польша пригрозила коллективным ответом НАТО на ракеты в Калининградской области

PAP: госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО

Фото: Shutterstock

Польша призовет НАТО коллективно ответить России в случае размещения гиперзвуковых ракет в Калининградской области. С таким заявлением выступил госсекретарь польского Министерства обороны Войцех Скуркевич, сообщает PAP.

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — пригрозил он.

По его словам, Варшава может задействовать пятую статью устава НАТО, где упоминается формула «один за всех и все за одного», то есть нападение на одно из государств альянса равноценно нападению на все страны-участницы.

«Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом», — заключил госсекретарь.

Ранее Министерство обороны России показало кадры переброски трех самолетов МиГ-31И на аэродром Чкаловск Калининградской области. В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией, а также морской авиацией Балтийского флота.

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Анастасия Заикина
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