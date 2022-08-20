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В Минобороны Польши пригрозили России пятой статьей устава НАТО

Госсекретарь Минобороны Польши Скуркевич пригрозил РФ пятой статьей устава НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Польша готова ответить на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, пишет PAP.

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — сказал представитель Минобороны страны.

Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

Ранее Минобороны России сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области.

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Никита Абрамов
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