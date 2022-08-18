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Россия направила в Калининградскую область три самолета МиГ-31

Минобороны сообщило о перебазировании трех самолетов МиГ-31 в Калининградскую область

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области. Об этом в четверг, 18 августа, журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в ходе полета было отработано взаимодействие с истребительной авиацией шестой армии Военно-воздушных сил (ВВС) России, а также с системами противовоздушной обороны (ПВО) и морской авиацией Балтийского флота.

«На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по батальону украинских морских пехотинцев.

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Никита Абрамов
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