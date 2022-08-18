МО РФ заявило об ударе по батальону украинских морских пехотинцев под Николаевом

За минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по батальону украинских морских пехотинцев в районах Белая Криница Черновицкой области и Великое Артаково Николаевской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 18 августа.

Представитель ведомства уточнил, что в результате удара удалось уничтожить более 80 украинских бойцов, еще свыше 50 получили ранения.

Кроме того, более 250 солдат было ликвидировано в результате ударов российской артиллерии по позициям 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, пояснили в Минобороны.

В Николаевской области российские военные ударили по пункту временной дислокации 28-й мехбригады ВСУ, в результате было уничтожено около 60 бойцов, добавил Конашенков.

Ранее российское ведомство сообщало о дезертирстве мобилизованных украинских бойцов в Соледаре.