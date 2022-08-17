Минобороны заявило о дезертирстве мобилизованных бойцов ВСУ в Соледаре

Минобороны РФ: более трети мобилизованных бойцов 10-й бригады ВСУ дезертировали в Соледаре

Более трети мобилизованных бойцов 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре самовольно покинули свои подразделения. О дезертирстве украинских военных журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, из-за больших потерь укомплектованность бригады личным составом не превышает 50 процентов. Самовольно покинувшие ее бойцы отбыли в неизвестном направлении, добавил Конашенков.

Представитель Минобороны также добавил, что из-за нехватки боеприпасов и больших потерь свои позиции оставили больше половины бойцов 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Конашенков сообщал о массовом дезертирстве в 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригадах ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. По его словам, украинские военные были деморализованы серьезными потерями среди сослуживцев.

17 июля стало известно, что свои позиции самовольно оставили бойцы 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Причиной дезертирства также послужили большие потери среди украинских военнослужащих.