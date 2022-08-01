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Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ

Фото: Евгений Малолетка / AP

Деморализованные серьезными безвозвратными потерями в своих бригадах, бойцы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, массовое дезертирство зафиксировано в 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригадах. Конашенков отметил, что солдаты-дезертиры бегут из Харьковской области и Запорожья, где действуют упомянутые бригады, в центральные и западные районы Украины.

Ранее сообщалось о дезертирстве стрелковой роты 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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