Генерал-лейтенант Конашенков заявил о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ

Деморализованные серьезными безвозвратными потерями в своих бригадах, бойцы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, массовое дезертирство зафиксировано в 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригадах. Конашенков отметил, что солдаты-дезертиры бегут из Харьковской области и Запорожья, где действуют упомянутые бригады, в центральные и западные районы Украины.

Ранее сообщалось о дезертирстве стрелковой роты 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.