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В Минобороны заявили о дезертирстве в 66-й механизированной бригаде ВСУ в ДНР

МО РФ: более половины солдат из 66-й механизированной бригады ВСУ дезертировали в ДНР

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Более половины солдат третьего батальона из 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали в связи с нехваткой боеприпасов в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам в среду, 17 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что 3-й батальон 66-й механизированной бригады ВСУ несет большие потери.

По данным Конашенкова, российские военные за сутки также поразили девять пунктов управления противника, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотобригады и 28-й мотопехотной бригады.

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В Минобороны добавили, что в Соледаре более трети мобилизованных в ходе доукомплектования 10-й украинской бригады самовольно оставили свои подразделения.

Ранее российское ведомство докладывало о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ из-за больших потерь в Харьковской области и Запорожье.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Анна Щербакова
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