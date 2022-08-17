В Минобороны заявили о дезертирстве в 66-й механизированной бригаде ВСУ в ДНР

МО РФ: более половины солдат из 66-й механизированной бригады ВСУ дезертировали в ДНР

Более половины солдат третьего батальона из 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали в связи с нехваткой боеприпасов в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам в среду, 17 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что 3-й батальон 66-й механизированной бригады ВСУ несет большие потери.

По данным Конашенкова, российские военные за сутки также поразили девять пунктов управления противника, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотобригады и 28-й мотопехотной бригады.

В Минобороны добавили, что в Соледаре более трети мобилизованных в ходе доукомплектования 10-й украинской бригады самовольно оставили свои подразделения.

Ранее российское ведомство докладывало о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ из-за больших потерь в Харьковской области и Запорожье.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.