В США объяснили устойчивость российской экономики

The National Interest: экономика России выдержала санкции благодаря шагам Центробанка

Российская экономика выдержала введенные странами Запада санкции, что заставляет усомниться в их эффективности. Такое мнение выразил для журнала The National Interest (NI) обозреватель и младший научный сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос.

По его мнению, устойчивость экономики России объясняется четырьмя факторами. В частности, отметил он, немаловажную роль сыграли беспрецедентные шаги Центробанка (ЦБ), который быстро отреагировал и защитил рубль от финансовых ограничений Евросоюза (ЕС) и США.

Также выдержать санкции России помогло решение властей о системе «параллельного импорта». «От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в российских торговых центрах, несмотря на то, что эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», — говорится в материале.

Кроме того, подчеркнул Эпископос, многие государства с сильной экономикой не только отказались присоединиться к режиму антироссийских санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. Так Индия и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода. На фоне этого доходы России от экспорта энергоносителей резко выросли после введения санкций Западом.

Эпископос назвал плохую продуманность санкций четвертым фактором успеха экономической системы России. По мнению обозревателя, ограничительные меры больше бьют по самим европейским странам, чем по России, что может привести к расколу антироссийской коалиции.

Ранее во Франции обратили внимание на то, что экономика России хорошо противостоит санкциям Запада, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогноза. «Зайти в супермаркет в Москве — все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина», — говорилось в сюжете телеканала France 2.