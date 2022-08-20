Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области

МО РФ сообщило о массовом отравлении российских военных в Васильевке Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные массово доставлены в госпиталь с отравлением после выполнений задач в Васильевке Запорожской области. Об этом в субботу, 20 августа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество Ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона готовит документы, подтверждающие химический терроризм, санкционированный режимом президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, проходит дополнительное расследование по делу отравления боевыми веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации
Россиянка избила сожителя и облила его кислотой из-за обвинений в измене
В МИДе заявили о нежелании России продавать нефть себе в убыток
Из Москвы выветрился запах гари
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
Психиатр назвал правильную реакцию родителя на плохое поведение ребенка
Россиянам назвали портящие зрение привычки
Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО
В ГД связали военно-биологическую программу США с проектами фашистской Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.