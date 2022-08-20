Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области

МО РФ сообщило о массовом отравлении российских военных в Васильевке Запорожской области

Российские военные массово доставлены в госпиталь с отравлением после выполнений задач в Васильевке Запорожской области. Об этом в субботу, 20 августа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество Ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона готовит документы, подтверждающие химический терроризм, санкционированный режимом президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, проходит дополнительное расследование по делу отравления боевыми веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.