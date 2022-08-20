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В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации

Вассерман допустил появление двух новых федеральных округов РФ на территории Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман допустил, что после спецоперации на территории Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа. Такое мнение он высказал в эфире подкаста «Законный вопрос», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее Вассерман назвал лучшего руководителя в СССР.

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Варвара Кошечкина
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