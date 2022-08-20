В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации

Вассерман допустил появление двух новых федеральных округов РФ на территории Украины

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман допустил, что после спецоперации на территории Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа. Такое мнение он высказал в эфире подкаста «Законный вопрос», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Ura.ru.

Ранее Вассерман назвал лучшего руководителя в СССР.