Вассерман назвал лучшего руководителя в СССР

Депутат Вассерман назвал Берию лучшим в СССР руководителем больших комплексных проектов

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман причислил Лаврентия Берию к одним из лучших в мире руководителей проектов. Такое мнение о советском государственном и партийном деятеле он выразил в разговоре с News.ru, обсуждая идею создания в России посвященного Берии центра.

Публицист назвал Берию лучшим в СССР и одним из лучших в мире руководителей больших комплексных проектов. «Берия возглавлял три спецкомитета при Совмине СССР: по ядерной энергетике, по ракетостроению и по бортовой электронике. Их работа в сумме дала то, что сейчас называют ракетно-ядерный щит родины», — заявил Вассерман. Помимо того, он выразил уверенность в том, что именно Берия в конце 1938 года остановил Большой террор.

Вассерман считает, что этот советский деятель заслужил создание полноценного музея в его честь.

Открыть в России посвященный Берии центр ранее предложил советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов. По его мнению, с появлением подобного центра молодежь начнет правильно воспринимать историю.

Лаврентий Берия с конца 1938 года по декабрь 1945-го руководил Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) СССР. Летом 1953 года он был снят со всех постов и арестован. Ему был предъявлен ряд обвинений, включая обвинения в шпионаже, стремлении к уничтожению советского рабоче-крестьянского строя и реставрации капитализма, фальсификации уголовных дел. В декабре 1953 года Берию расстреляли.