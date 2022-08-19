В России предложили построить Берия Центр

В Новоуральске предложили открыть центр в честь Лаврентия Берия в противовес Ельцин Центру

В Новоуральске Свердловской области предложили открыть центр в честь генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берия в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Такой идеей в своем «Живом Журнале» поделился бывший советник ректора Уральского горного университета, сталинист Вадим Аверьянов.

Он пояснил, что построить Берия Центра в России необходимо, поскольку молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Аверьянов выбрал Новоуральск для открытия Берия Центра неслучайно. Здесь, по его словам, генеральный комиссар госбезопасности СССР выступил инициатором строительства Уральского электрохимического комбината.

Он подчеркнул, что Берия Центр был бы более притягательным, чем Ельцин Центр, особенно для китайского «красного туризма»

По задумке сталиниста, концепт Берия Центра будет представлять собой музейно-туристический кластер с экспозициями «Ядерный щит России» и «Мирный атом», как филиалы проектов на ВДНХ в Москве. Кроме того, Аверьянов предложил разместить в центре «Музей разведки России имени Павла Фитина».

Лаврентий Берия с конца 1938 года по декабрь 1945-го руководил Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) СССР. Во время Великой Отечественной войны он занимался организацией депортации различных народов. После войны Берия руководил реализацией советской атомной программы.

Ранее российское госпредприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» («НО РАО») купила бюсты Берии и аксессуары почти на 1,5 миллиона рублей.