Российская компания купила бюсты Берии и аксессуары почти на 1,5 миллиона рублей

Российское госпредприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» («НО РАО») купило чугунные бюсты Лаврентия Берии, сувениры и аксессуары на общую сумму почти в 1,5 миллиона рублей. Контракт получила нижегородская фирма «Группа компаний "Развитие-НН"», об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

Также компания в рамках того же тендера купила сладкие подарочные наборы, настольные лампы, зонты, кружки и «переносной увлажнитель-ароматизатор». Общая сумма контракта составила 1,4 миллиона рублей. Бюсты Берии высотой в 17,5 сантиметра должны быть сделаны из чугуна и поставляться в подарочной коробке или бархатном мешочке, уточняет РИА Новости.

Лаврентий Берия с конца 1938 года по декабрь 1945-го руководил Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) СССР. Во время Великой Отечественной войны он занимался организацией депортации различных народов. После войны Берия руководил реализацией советской атомной программы.

Весной 2020 года стало известно, что структура Минфина заказала предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей. Среди объектов закупки — десятки картин, горшки, кашпо и клумбы, ковры, полотенцедержатели, зеркала, вешалки-плечики, 28 минибаров, электрокамин стоимостью 111 тысяч рублей, а также 32 туалетных ершика по цене 5,1 тысячи рублей за штуку.

