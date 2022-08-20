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В Госдуме предложили признать факт геноцида народов СССР

Депутат Занко предложила на законодательном уровне признать факт геноцида народов СССР

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Зампред по развитию гражданского общества комитета Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») предложила на законодательном уровне признать факт геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом она заявила в ходе выступления на I Международном антифашистском конгрессе, передает ТАСС.

«Впервые массовые убийства в деревне Жестяная Горка Новгородской области были признаны геноцидом два года назад. Такое решение вынес районный суд Новгородской области. Там в 1942 году погибло 2,6 тысячи человек», — подчеркнула Занко.

Кроме того, депутат сообщила, что с осени начнет работу над введением в правовое поле деятельности исторических реконструкторов. Создание такого законопроекта, по ее словам, поможет в историческом просвещении и формировании негативного отношения к нацизму, поскольку реконструкции собирают тысячи зрителей и рассказывают об истории в интересном формате.

21 июня сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предполагающий увеличение ежемесячных денежных выплат на 50 процентов. Изменения коснутся инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, включая детей-инвалидов, лиц, пострадавших вследствие воздействия радиации.

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Юлия Мискевич
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