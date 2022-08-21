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Стало известно об обещании Шольца Путину не принимать Украину в НАТО 30 лет

Die Welt: Шольц говорил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет. Об этом стало известно Die Welt.

По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.

Также лидер немецкого правительства говорил российскому президенту, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.

Ранее в августе Олаф Шольц назвал важным прямое общение с Владимиром Путиным. Он заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности.

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Антон Похиляк
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