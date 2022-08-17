Шольц назвал важным прямое общение с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямое общение с президентом Путиным важно

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. В беседе со шведской газетой Dagens Nyheter он заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности.

Необходимость прямого общения канцлер объяснил, в частности, позицией по Украине. «Мое четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем», — сказал он.

Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую Олаф Шольц Канцлер Германии

При этом Шольц подчеркнул, что нормализация отношений с Россией в ближайшем будущем невозможна. «Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — пояснил политик.

Шольц назвал мир на Украине условием визита Путина в Германию

Похожее заявление канцлер ФРГ делал в июне. «Необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — отметил он. Однако Шольц выразил мнение, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».

Позже немецкий канцлер прокомментировал вероятность визита Путина в Германию. По его словам, основным условием для этого является прекращение всех боевых действий на Украине. «Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами», Шольц признался, что этого «никто на самом деле не знает». Он назвал Владимира Путина «лидером очень великой страны, где живет много людей», а также подчеркнул, что у России больше ресурсы, поэтому конфликт на Украине может продолжаться «действительно долго».

Канцлер ФРГ считает санкции против России эффективными

В июле Шольц заявил, что в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России» ни одна санкция против Москвы не будет отменена. Он подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо.

Канцлер уверен, что санкции, которые страны Запада ввели против России после начала специальной военной операции, демонстрируют свою эффективность. По его мнению, западные страны вместе приняли много важных решений, что является частью общего успеха. «И мы будем продолжать работать в этом направлении», — пообещал он.

На призыв немцев завершить антироссийские санкции Шольц ответил, что они продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что почти половина граждан Германии — 47 процентов — выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок на юге и востоке со стороны украинских властей. Комментируя кризис в стране, он отметил, что российская специальная военная операция на Украине «все изменила», и призвал граждан настроиться на продолжительные сложности в экономике страны.