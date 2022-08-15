Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц оценил эффективность санкций против России

Канцлер Германии Шольц назвал санкции против России очень эффективными
СюжетВизы в Европу:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Санкции, которые страны Запада ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, демонстрируют свою эффективность. Так оценил их воздействие канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что западные страны вместе приняли много важных решений, что является частью общего успеха. «Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — пообещал он.

Ранее Шольц заявил, что власти стран Евросоюза не должны ограничивать выдачу виз россиянам. Германский канцлер призвал оставить им «возможность сбежать от диктатуры». «Важно понять, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР огласили обвинение пяти иностранным наемникам
Российского блогера выселили из отеля в Турции из-за съемки видео
Глава Пентагона заразился коронавирусом
Психолог назвала способ преодолеть страх перед врачами
В российском регионе пожар от загоревшейся сухой травы перешел на строения
Монеточка поделилась подробностями самочувствия перед родами
Четверо российских полицейских получили сроки за вымогательство у наркодилера
В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов
Усталость на лице стала трендом у девушек в соцсетях
Дипломат рассказал о возможности визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.