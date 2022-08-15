Шольц оценил эффективность санкций против России

Канцлер Германии Шольц назвал санкции против России очень эффективными

Санкции, которые страны Запада ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, демонстрируют свою эффективность. Так оценил их воздействие канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что западные страны вместе приняли много важных решений, что является частью общего успеха. «Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — пообещал он.

Ранее Шольц заявил, что власти стран Евросоюза не должны ограничивать выдачу виз россиянам. Германский канцлер призвал оставить им «возможность сбежать от диктатуры». «Важно понять, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — заключил он.