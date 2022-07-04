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Шольц одной фразой оценил сроки спецоперации России на Украине

Канцлер ФРГ Шольц словами «никто не знает» оценил сроки спецоперации России на Украине

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил сроки спецоперации России на Украине. Своим мнением он поделился в интервью CBS.

По словам политика, продолжительность боевых действий никому не известна, однако Россия обладает значительными ресурсами для ее ведения.

«Никто на самом деле не знает», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами».

«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] — лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, так что он сможет продолжать действительно долго», — пояснил он.

Ранее Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. По словам Шольца, при повышении счетов за отопление на пару сотен евро возникнет сумма, с которой многие люди не смогут справиться.

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Марина Совина
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