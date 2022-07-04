Шольц одной фразой оценил сроки спецоперации России на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил сроки спецоперации России на Украине. Своим мнением он поделился в интервью CBS.
По словам политика, продолжительность боевых действий никому не известна, однако Россия обладает значительными ресурсами для ее ведения.
«Никто на самом деле не знает», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами».
«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] — лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, так что он сможет продолжать действительно долго», — пояснил он.
Ранее Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. По словам Шольца, при повышении счетов за отопление на пару сотен евро возникнет сумма, с которой многие люди не смогут справиться.