Шольц одной фразой оценил сроки спецоперации России на Украине

Канцлер ФРГ Шольц словами «никто не знает» оценил сроки спецоперации России на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил сроки спецоперации России на Украине. Своим мнением он поделился в интервью CBS.

По словам политика, продолжительность боевых действий никому не известна, однако Россия обладает значительными ресурсами для ее ведения.

«Никто на самом деле не знает», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами».

«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] — лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, так что он сможет продолжать действительно долго», — пояснил он.

Ранее Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. По словам Шольца, при повышении счетов за отопление на пару сотен евро возникнет сумма, с которой многие люди не смогут справиться.