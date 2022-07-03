Канцлер Шольц выразил обеспокоенность ростом цен на отопление в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, его слова приводят ТАСС.

По словам Шольца, при повышении счетов за отопление на пару сотен евро возникнет сумма, с которой многие люди не смогут справиться.

Ранее сообщалось, что экономист Йенс Эрхардт оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро. По его словам, из-за введения санкций против России и риска сокращения поставок газа, Германию могут ждать высокая инфляция и высокий уровень долга. Эксперт отметил, что ограничениям страны Европы наносят себе вред, так как Германия не сможет заменить топливо в ближайшие четыре года, а ее промышленность станет менее конкурентоспособной.

Глава энергетической E.ON Леонард Бирнбаум в мае также заявлял, что эмбарго на российский газ опасно для экономики страны, так как это негативно повлияет на сталелитейную и химическую промышленность.

2 июля правительство Германии рекомендовало компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания, которые смогут подавать электроэнергию в течение 72 часов, на фоне опасений из-за возможной нехватки газа.