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Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии

Канцлер Шольц выразил обеспокоенность ростом цен на отопление в Германии

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, его слова приводят ТАСС.

По словам Шольца, при повышении счетов за отопление на пару сотен евро возникнет сумма, с которой многие люди не смогут справиться.

Ранее сообщалось, что экономист Йенс Эрхардт оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро. По его словам, из-за введения санкций против России и риска сокращения поставок газа, Германию могут ждать высокая инфляция и высокий уровень долга. Эксперт отметил, что ограничениям страны Европы наносят себе вред, так как Германия не сможет заменить топливо в ближайшие четыре года, а ее промышленность станет менее конкурентоспособной.

Глава энергетической E.ON Леонард Бирнбаум в мае также заявлял, что эмбарго на российский газ опасно для экономики страны, так как это негативно повлияет на сталелитейную и химическую промышленность.

2 июля правительство Германии рекомендовало компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания, которые смогут подавать электроэнергию в течение 72 часов, на фоне опасений из-за возможной нехватки газа.

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Сергей Истомин
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