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Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро

Экономист Эрхардт заявил, что отказ от российского газа обойдется Германии в 1 трлн евро

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Экономист Йенс Эрхардт оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По мнению Эрхардта, из-за последствий санкций против России и риска сокращения газовых поставок Германия переживает трудные времена. «Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ограничениями против России европейские страны наносят себе колоссальный вред. По его словам, Германия не сможет заменить «дешевый российский газ» в ближайшие четыре года. «По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро», — констатировал Эрхардт. Он отметил, что промышленность в стране станет менее конкурентоспособной.

В мае глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что вводить эмбарго на российский газ опасно для экономики страны. По его словам, в случае отказа от газа у Германии не будет ни сталелитейной, ни химической промышленности, а последствия будут драматическими.

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Марина Совина
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