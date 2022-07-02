Компаниям в Германии рекомендовали запастись генераторами аварийного питания

В ФРГ посоветовали компаниям запастись генераторами аварийного питания из-за нехватки газа

Правительство Германии посоветовало компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве по делам экономики и защиты климата Патрика Грайхена на запрос депутата Штефана Пильзингера.

Рекомендация запастись соответствующими устройствами прозвучала на фоне опасений, связанных с возможной нехваткой газа. В ведомстве подчеркнули, что особенно это касается предприятий, входящих в критическую инфраструктуру. Предполагается, что генераторы должны будут обеспечить подачу электроэнергии в течение 72 часов.

Ранее экономист Йенс Эрхардт оценил отказ ФРГ от российского газа в один триллион евро. Он также добавил, что ограничениями против России европейские страны наносят себе колоссальный вред. По словам эксперта, Германия не сможет заменить «дешевый российский газ» в ближайшие четыре года.