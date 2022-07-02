Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Компаниям в Германии рекомендовали запастись генераторами аварийного питания

В ФРГ посоветовали компаниям запастись генераторами аварийного питания из-за нехватки газа

Фото: IMAGO / Leo Schulz / aal.photo / Global Look Press

Правительство Германии посоветовало компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве по делам экономики и защиты климата Патрика Грайхена на запрос депутата Штефана Пильзингера.

Рекомендация запастись соответствующими устройствами прозвучала на фоне опасений, связанных с возможной нехваткой газа. В ведомстве подчеркнули, что особенно это касается предприятий, входящих в критическую инфраструктуру. Предполагается, что генераторы должны будут обеспечить подачу электроэнергии в течение 72 часов.

Ранее экономист Йенс Эрхардт оценил отказ ФРГ от российского газа в один триллион евро. Он также добавил, что ограничениями против России европейские страны наносят себе колоссальный вред. По словам эксперта, Германия не сможет заменить «дешевый российский газ» в ближайшие четыре года.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Лисичанске установили знамя Победы
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины
Компаниям в Германии рекомендовали запастись генераторами аварийного питания
Россияне вспомнили о походах в парикмахерские в детские годы
В Германии выступили против бойкота русской культуры
Исмаилов заявил о готовности подраться с Дациком
Лукашенко рассказал о личном ответе за все решения Минска
Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро
В США заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциям
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.