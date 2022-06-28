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Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным

Канцлер Германии Шольц призвал к продолжению переговоров с президентом Путиным

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал у необходимости продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NTV.

Канцлер ФРГ пояснил, что сейчас телефонных разговоров с Путиным не планируется. «Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — сказал он.

При этом Шольц заявил, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».

Ранее Шольц заявил, что санкции против России будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее.

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Марина Совина
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