Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Американский актер призвал прекратить финансовую помощь Украине

Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине
Кевин Сорбо

Кевин Сорбо . Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — заявил актер, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла»

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. В соответствующем меморандуме говорится о поставках на сумму 775 миллионов долларов.

Американская сторона также планирует передать Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW и около тысячи ПТРК Javelin.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Польши пригрозило России пятой статьей устава НАТО
Ортопед предупредил об опасноти домашних тапочек
В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Киева и США
Siemens Energy извинилась за пост про «одинокую турбину» для «Северного потока»
Звезда передачи «Танцы на ТНТ» раскрыла секрет поддержания тела в хорошей форме
Определена масса крупнейшей звезды во Вселенной
Диетолог назвала последствия чрезмерного употребления сладкого в жару
Япония захотела вооружиться дальнобойными ракетами из-за Китая
Американский актер призвал прекратить финансовую помощь Украине
Россиян предупредили о риске появления более тяжелой мутации коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.