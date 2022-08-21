Американский актер призвал прекратить финансовую помощь Украине

Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — заявил актер, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла»

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. В соответствующем меморандуме говорится о поставках на сумму 775 миллионов долларов.

Американская сторона также планирует передать Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW и около тысячи ПТРК Javelin.