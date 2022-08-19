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Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь

Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов

Фото: John Schults / Reuters

Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

В меморандуме, направленном из Белого дома госсекретарю Энтони Блинкену, говорится о поставках на сумму 775 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.

Позднее высокопоставленная представительница Пентагона рассказала, что США захотели поставить Украине новые виды оружия и тем самым изменить положение дел «на поле боя». По ее словам, США необходимо «обеспечить успех украинской армии» на поле боя в южных и восточных районах страны.

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Марина Совина
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