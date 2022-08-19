В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность поставки нового вида оружия Украине

США захотели поставить Украине новые виды оружия и тем самым изменить положение дел «на поле боя». Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, передает РИА Новости.

По ее словам, США необходимо «обеспечить успех украинской армии» на поле боя в южных и восточных районах страны. По этой причине сейчас американские власти рассматривают возможность поставки оружия в республику. О каком виде нового вооружения идет речь, пока неизвестно.

Кроме того, американская чиновница отметила, что США имеют механизмы, которые будут позволять беспрепятственно отслеживать выделяемую и поставляемую Украине помощь. Такой мониторинг касается пакетов военной помощи, которые направляются в республику в период специальной военной операции.

Ранее стало известно, что США заинтересованы в улучшении существующего на Украине парка самолетов. В Пентагоне также высказались касательно возможной поставки истребителей военным.

Соединение Штаты приняли решение предоставить Украине новый пакет военной помощи стоимостью до 775 миллионов долларов. В этот раз Вашингтон передаст комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.