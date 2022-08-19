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В Пентагоне высказались о возможной поставке истребителей Украине

В Пентагоне заявили, что США сосредоточились на улучшении авиапарка Украины

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

США заинтересованы в том, чтобы улучшить существующий на Украине парк самолетов. Таким образом в Пентагоне высказались касательно возможной поставки истребителей в республику, передает РИА Новости.

В настоящее время главная задача для Соединенных Штатов — вопрос авиационного развития на Украине, в том числе улучшение авиапарка страны, сказал высокопоставленный представитель Пентагона. ТАСС также сообщает, что американские власти рассматривают «все возможности» при решении вопроса о ВВС Украины.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью до 775 миллионов долларов. В этот раз Вашингтон передаст комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.

Помимо этого, высокопоставленный представитель Министерства обороны США сказал, что поставки боеприпасов Phoenix Ghost на Украину будут начаты «позднее в этом месяце». В июле в Совете национальной безопасности США также сообщили, что Вашингтон в рамках очередного пакета военной помощи передаст Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost.

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Варвара Кошечкина
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