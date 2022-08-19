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В США рассказали о поставках боеприпасов Phoenix Ghost на Украину

Пентагон заявил, что начнет поставки боеприпасов Phoenix Ghost на Украину позже в августе

Кадр: Ultimate American / YouTube

Поставки барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину начнутся позднее в августе, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начнем поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце», — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что поставки планируется осуществлять на регулярной основе.

В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в рамках очередного пакета военной помощи передаст Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.

В апреле пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты направят Украине новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost для применения в Донбассе.

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Иван Потапов
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