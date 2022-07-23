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США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

Белый дом сообщил, что США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США

Чиновник Белого дома уточнил, что стоимость беспилотных аппаратов составит около 100 миллионов долларов. Остальная часть пакета помощи, одобренного президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, оценивается в 175 миллионов.

США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и будут ее увеличивать, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Как уточнили в военном ведомстве, планируется поставить очередной пакет оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.

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9 июля 2022

Новый пакет военной помощи

Президент США Джо Байден распорядился о предоставлении Киеву нового пакета помощи на сумму до 175 миллионов долларов, сообщил Белый дом. Он включает в себя оборонную продукцию и услуги, военное обучение и подготовку за счет средств Пентагона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках пакета Украина получит четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тысяч боеприпасов, противотанковые вооружения и автомобильную технику.

Я могу гарантировать вам, что обсуждения нового, 17-го пакета помощи последуют в не столь отдаленном будущем. И мы будем продолжать оказывать такого рода поддержку столько, сколько это потребуется

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США

Киев надеется в июле получить от западных партнеров помощь в размере трех миллиардов долларов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. До конца года страна ожидает 16-17 миллиардов долларов.

При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи, по данным Министерства обороны США, на момент 8 июля составил 7,3 миллиарда долларов с начала военной спецоперации России.

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18 июня 2022

США не планируют поставлять истребители и ракеты большой дальности

США не планируют поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности для РСЗО HIMARS, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров

Джейк Салливанпомощник президента США по национальной безопасности

Он отметил, что президент Джо Байден придерживается позиции, что помощь Киеву не должна допустить обстоятельств, когда Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны.

Салливан также не считает, что Вашингтон поставляет недостаточно вооружений, однако понимает позицию президента Украины Владимира Зеленского. По словам чиновника, на месте украинского лидера он бы поступал точно так же — просил бы больше и как можно быстрее.

От нас же требуется предоставлять все, что мы можем, исходя из того, каких конкретных целей они надеются достигнуть. Считаю ли я, что мы недостаточно обеспечиваем Украину? Нет, я так не считаю

Джейк Салливанпомощник президента США по национальной безопасности

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби также сообщил, что поставки истребителей Киеву в ближайшее время не планируются.

Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США

По словам представителя Белого дома, Вашингтон находится на связи с украинскими властями для оценки того, в каком оружии нуждается страна. Он указал, что США нацелены на обучение и поддержку украинских военнослужащих в рамках тех вооружений, которые уже получает Киев.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Вашингтон не отправляет Киеву военные самолеты, но помогает с запчастями для уже имеющегося авиапарка. Чиновник также заявил, что США в настоящее время также не обучают украинских пилотов.

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Марина Совина
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