Киев озвучил объем ожидаемой от Запада финансовой помощи

Глава Минфина Украины Марченко заявил, что Киев в июле надеется получить от Запада $3 млрд

Киев надеется в июле получить от западных партнеров финансовую помощь в размере трех миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«На этот месяц получим или ожидаем больше трех миллиардов долларов», — заявил Марченко. Он уточнил, что до конца года Киев планирует получить 16-17 миллиардов долларов.

По словам главы украинского Минфина, в июне Киев получил 4,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, а всего с конца февраля — около 13 миллиардов долларов.

При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи, по данным Министерства обороны США, составил 7,3 миллиарда долларов с начала военной спецоперации России.