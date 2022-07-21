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Киев озвучил объем ожидаемой от Запада финансовой помощи

Глава Минфина Украины Марченко заявил, что Киев в июле надеется получить от Запада $3 млрд

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Киев надеется в июле получить от западных партнеров финансовую помощь в размере трех миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«На этот месяц получим или ожидаем больше трех миллиардов долларов», — заявил Марченко. Он уточнил, что до конца года Киев планирует получить 16-17 миллиардов долларов.

По словам главы украинского Минфина, в июне Киев получил 4,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, а всего с конца февраля — около 13 миллиардов долларов.

При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи, по данным Министерства обороны США, составил 7,3 миллиарда долларов с начала военной спецоперации России.

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Марина Совина
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