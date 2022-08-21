Президент Австрии пострадал во время горного похода

Президент Австрии Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга во время горного похода

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода на Каунерграт, говорится на его странице в Twitter.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 21 августа. 78-летний глава государства поскользнулся во время горного похода и получил легкое сотрясение мозга. «Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга», — говорится в сообщении.