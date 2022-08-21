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Президент Австрии пострадал во время горного похода

Президент Австрии Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга во время горного похода
Александер Ван дер Беллен

Александер Ван дер Беллен . Фото: РИА Новости

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен пострадал во время горного похода на Каунерграт, говорится на его странице в Twitter.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 21 августа. 78-летний глава государства поскользнулся во время горного похода и получил легкое сотрясение мозга. «Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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