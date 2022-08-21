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Китай собрался создавать искусственные дожди для спасения от засухи

AP: Китай создаст искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от засухи

Фото: Shutterstock

Власти Китая собрались вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, лето 2022-го в КНР стало самым жарким за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

Министр сельского хозяйства страны Тан Жэньцзянь заявил, что предстоящие десять дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге Китая. По его словам, власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет 75 процентов от годового урожая КНР.

Ранее стало известно, что Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Придуманный способ поможет справиться с нехваткой воды в стране на фоне засухи.

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Виктория Кондратьева
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