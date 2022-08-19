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Среда обитания

В Испании придумали способ справиться с нехваткой воды

Испания инвестирует 200 миллионов евро в строительство водоопреснительных установок

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испания инвестирует более 200 миллионов евро в расширение и строительство водоопреснительных установок. Придуманный способ поможет справиться с нехваткой воды в стране на фоне засухи, сообщает издание El País.

Во время продолжающейся засухи запасы водохранилищ Испании сократились до 39,2 процента — самый низкий показатель с 1995 года. Эксперты считают, что ситуация не улучшится, так как прогнозы указывают на высокие температуры и отсутствие интенсивных осадков. В нескольких населенных пунктах страны ввели ограничения на использование воды.

Погодные условия подтолкнули Мадрид к увеличению мощностей по производству питьевой воды. Кабмин планирует заложить в бюджет 127,5 миллиона евро, чтобы увеличить опреснительные возможности на юго-востоке на 25 процентов. Власти автономного сообщества Каталонии хотят удвоить мощности к 2027 году, выделив на это 90 миллионов евро.

Ранее в августе Испания возглавила список стран, наиболее значительно пострадавших от вызванных засухой пожаров. На нее пришлось около 40 процентов выжженной земли. Пройденная огнем территория в стране оценивается в 236,9 тысячи гектаров.

Александра Качан
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