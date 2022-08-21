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Кофе предрекли подорожание из-за плохого урожая в Бразилии

WSJ спрогнозировала подорожание кофе из-за падения урожая в Бразилии

Фото: Unsplash

Плохой урожай кофе в Бразилии, которая является его крупнейшем производителе в мире, может привести к росту стоимости этого напитка. В 2021 году плантации пострадали от засухи, а позже — от мороза, поэтому ожидается только половина урожая зерен арабики, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини предрек усугубление дефицита международных поставок и подорожание кофе. Мировые цены на арабику увеличатся, когда в Бразилии начнут оценивать урожай этого года, полагает он.

Представители кофейного кооператива Minasul сообщили, что в этом году получится поставить только половину от запланированного объема кофе. В компании спрогнозировали, что получат менее миллиона мешков зерен (в 2020 году это показатель составил 2,2 миллиона).

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Мировое потребление напитка опережает второй год подряд, при этом объемы продукта на складах Intercontinental Exchange опустились на самый низкий уровень за последние 100 лет. «Фьючерсы на кофе выросли в 2021 году и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в 2,58 доллара за фунт», — подчеркивается в материале.

С того времени фьючерсы упали до 2,23 доллара за фунт, оставаясь повышенными по сравнению с прошлыми значениями.

Ранее производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса. Предполагается, что в стране не заметят исчезновение брендов компании, поскольку бизнес Tchibo в России «угасал последние несколько лет по естественным причинам», среди которых отсутствие серьезных инвестиций в рекламу и маркетинг.

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Марина Совина
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