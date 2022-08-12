Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

«Ъ»: немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ», следует из данных ЕГРЮЛ. Об этом в пятницу, 12 августа, пишет «Коммерсантъ».

Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH. Как рассказал знакомый с ситуацией источник газеты, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом, один из вариантов — марка Gold.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, рынок не заметит ухода брендов компании, поскольку бизнес Tchibo в России «угасал последние несколько лет по естественным причинам», в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг.

Ранее глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов попросил отменить сделку о продаже российского бизнеса финского производителя кофе Paulig топ-менеджеру фирмы-конкурента Milagro, гражданину Индии Викасу Сои. Соответствующее обращение Генпрокуратуре, Минфину, ФАС и ФНС. В нем говорится, что сделка приведет к ограничению конкуренции на потребительском рынке кофе в России, росту цен и повышению рисков картельного сговора, поскольку Викас Сои является управляющим директором Milagro, которая является прямым конкурентом Paulig.

