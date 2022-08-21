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Дело об изнасиловании с участием Роналду вновь открыли

Майорга подала апелляцию на решение об отклонении ее гражданского иска к Криштиану Роналду

Фото: David Klein / Reuters

Бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинившая нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в изнасиловании, подала апелляцию на решение суда США об отклонении ее гражданского иска к спортсмену. О вновь открытом деле сообщает Daily Mail.

По информации источника, Майорга требует денежной компенсации, однако не может добиваться уголовного преследования футболиста. Отмечается, что модель пытается получить от Роналду около 79 миллионов долларов. В ближайшее время адвокаты Майорги поддержат ее апелляцию в суде в Сан-Франциско.

В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.

Анастасия Борисова
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