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США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом

BI: США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Отмечается, что общий объем добычи газа на внутреннем рынке за неделю сократился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.

В настоящее время запасы газа в США на десять процентов ниже традиционного уровня. Эксперты связывают это с жаркой погодой, из-за которой приходится тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.

По данным издания, до начала отопительного сезона в Соединенных Штатах осталось всего два с половиной месяца.

Ранее сообщалось, что правительство США выразило опасения относительно возможного увеличения цен на газ и электричество в стране на фоне энергокризиса в Европе. По данным CNN, в Белом доме беспокоятся насчет потенциального раскола среди стран ЕС из-за ситуации с газом. США стараются препятствовать развитию паники в Евросоюзе из-за приближения зимы, в период которой объемы потребления газа значительно вырастут.

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Марина Совина
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