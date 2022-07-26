В США выразили опасения относительно нового роста цен на газ

CNN: США выразили опасения насчет роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе

Правительство США выразило опасения относительно возможного увеличения цен на газ и электричество в стране на фоне энергокризиса в Европе. Об этом пишет CNN.

Как сообщает издание, администрация американского президента Джо Байдена 26 июля отправила в Евросоюз старшего советника по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна в качестве представителя Госдепартамента. На предстоящих встречах в Брюсселе и Париже он примет участие в обсуждении вопросов стабилизации ситуации на европейском энергетическом рынке.

В Белом доме беспокоятся насчет потенциального раскола среди стран ЕС из-за ситуации с газом. США стараются препятствовать развитию паники в Евросоюзе из-за приближения зимы, в период которой объемы потребления газа значительно вырастут.

США и Евросоюз рассматривают увеличение мощности действующих европейских АЭС как альтернативу природному газу. Например, несмотря на решение Германии отказаться от источников электроэнергии к концу этого года, Вашингтон предпринимает попытки убедить страну продолжить обслуживание немецких АЭС.

Во время заседания ЕС во вторник министры энергетики стран-участниц пришли к соглашению о добровольном снижении спроса на природный газ на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Право выбора способов экономии остается за каждым государством.