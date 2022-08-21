Оспу обезьян выявил на популярном у россиян курорте

Минздрав Кубы выявил первый в стране случай заражения вирусом оспы обезьян

Кубинские медики в субботу, 20 августа, зарегистрировали первый в стране случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом пишет новостной портал Cubadebate со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, инфицированный — турист из Италии, прибывший в республику 15 августа. Через два дня у него проявились симптомы заражения, а в субботу заболевание подтвердилось анализами.

Отмечается, что пациент находится в критическом состоянии.

26 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян, назвав ее «чрезвычайной». В организации призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у россиянина, прибывшего из Португалии. Он обратился к врачу с сыпью, характерной для оспы обезьян.