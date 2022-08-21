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В Индии десятки человек погибли из-за наводнений и оползней

Reuters: как минимум 50 человек погибли из-за наводнений и оползней в Индии

Фото: Amit Dave / Reuters

Десятки человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями на севере и востоке Индии, сообщает Reuters.

Уточняется, что стихийные бедствия унесли жизни 50 человек в штатах Уттаракханд, Джаркханд и Одиша. В Уттаракханде пропавшими без вести числятся еще 13 индийцев. В Одише бездомными беженцами стали 800 тысяч жителей региона. Кроме того в штате начались перебои в подаче электроэнергии и работе водопровода, был повреждены дороги.

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Николай Чигасов
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